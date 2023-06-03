 
مباشر

وزير الدفاع المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfqk

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن وزير الدفاع المصري محمد زكي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يواف جالانت، لبحث ملابسات حادث اليوم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

إقرأ المزيد
مجند مصري وحيد يدمر أسطورة الجيش الإسرائيلي عام 2023 باعتراف تل أبيب
مجند مصري وحيد يدمر أسطورة الجيش الإسرائيلي عام 2023 باعتراف تل أبيب

وقال بيان الجيش المصري: "قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلى "يواف جالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأكد المتحدث أنه "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، بحسب الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا