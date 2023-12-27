لبنان.. وفاة المعاون التنفيذي لنصر الله و"حزب الله" يصدر بيانا

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، وفاة محمد ياغي، المعاون التنفيذي للأمين العام ‌‏للحزب حسن نصر الله.

وقد نعى "حزب الله" المعاون التنفيذي للأمين العام ‌‏للحزب النائب السابق في البرلمان اللبناني محمد ياغي.

وقال حزب الله في بيان له: "لقد كان الحاج ياغي من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقاً لسيد شهداء ‏المقاومة الإسلامية السيد عباس ‏الموسوي (أمين عام "حزب الله" الراحل) على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان ‏لا سيما في البقاع العزيز".

وأضاف البيان: "تحمل الحاج محمد ياغي مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية ‌‏اللبنانية خلال دورتين، وقدم أنموذجا صالحا في خدمة الناس وكان مثالا في الأخلاق والتواضع والتفاني ‌‏في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم".

وختم بيان "حزب الله": "إننا إذ نعرب عن بالغ الحزن والأسى لفقد هذا الأخ المجاهد والعزيز، ندعو للمشاركة في موكب ‌‏التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية الإمام ‌‏الخميني في بعلبك".

المصدر: "المنار"