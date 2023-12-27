اشتية: الشرق الأوسط الجديد من دون فلسطين مشروع فاشل

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إسرائيل اليوم في الحضيض، مشددا على أن الشرق الأوسط الجديد بدون فلسطين، مشروع فاشل.

وفي كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، شدد اشتية على أن "إسرائيل لن تنتصر على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، القتل اليومي البشع هو من باب الفشل"، مشددا على أن "إسرائيل اليوم تقف مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون، تقتل وتجوع وتعطش وتشرد بهدف القتل".

ورأى أن "الشرق الأوسط الجديد والسلام والأرض الذي أرادته بدوننا هي مشاريع جميعها فاشلة، نحن هنا باقون هذه الأرض لنا، وغزة مكون رئيسي من أرض دولة فلسطين"، مطالبا الأمم المتحدة بـ"العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وهي خمسة معابر، ومن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ فورا بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد شعبنا في كل مكان".

ودعا "الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون أو المستوطنون جنسياتها الطلب منهم مغادرة الأراضي الفلسطينية فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية"، مرحبا بـ"كل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على شعبنا، بالمبادرة المصرية المعدلة، مصر حتما حريصة كل الحرص على وحدانية التمثيل الفلسطيني، وأن أي ترتيب إقليمي أو دولي يمر فقط من خلال الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأعلن إلغاء "جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، ولن تكن مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال في ذكرى الثورة".

المصدر: RT