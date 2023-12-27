مراسلتنا: مقتل 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بسقوط عدد من القتلى والجرحى في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم.

وأشارت مراسلتنا إلى أن جثامين 6 قتلى وصلت مستشفى ثابت ثابت بمدينة طولكرم نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي لموقع بمخيم نور شمس.

وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المخيم.

وذكرت "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مشيرة إلى أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.

المصدر: RT + "وفا"