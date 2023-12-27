 
مباشر

تضامنا مع غزة.. إمارة الشارقة تمنع احتفالات عيد رأس السنة

أخبار العالم العربي

تضامنا مع غزة.. إمارة الشارقة تمنع احتفالات عيد رأس السنة
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wogm

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة منع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

إقرأ المزيد
الإمارات ترحب بتعيين سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة
الإمارات ترحب بتعيين سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة

وناشدت شرطة الشارقة، في بيان لها أمس الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن: "الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والإلتزام"، منوهة إلى أنها "سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات.

وأكد بيان الشرطة على أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع نظيره الهندي في موسكو: ممر الشمال الجنوب حصل على دعم من جميع الدول التي تعمل على إنجازه