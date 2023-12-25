مصدر دبلوماسي : المواطن الكويتي المختطف في الأنبار يرافقه آخر سعودي

أفاد مصدر دبلوماسي كويتي اليوم الاثنين، أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لكشف مصير المواطن المختطف في مدينة الأنبار بالعراق.

وأكد المصدر في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، أن المواطن تم اختطافه وبرفقته شخص سعودي في إحدى المناطق النائية بمحافظة الأنبار، ولفت إلى أن قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الاختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة.

إقرأ المزيد

وأوضح المصدر أن المواطن ومرافقه غادرا الكويت بالسيارة قبل أيام في رحلة صيد، موضحاً أن دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن، مؤكدا استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما.

وأجرى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء المواطن الكويتي في محافظة الأنبار.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية الكويتية أن وزير خارجية العراق "أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا، وعلى أعلى المستويات، تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن "الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني، بـ"إحباط محاولة "داعشية" لاختطاف كويتيين تم استهدافهم من قبل عصابات داعش بنيران كثيفة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

المصدر: القبس+RT