الجيش العراقي يعلن وقوع إصابات إثر استهداف مسيرة مفخخة لمحيط مطار أربيل المدني

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن جماعات خارجة عن القانون تحاول الاعتداء على القواعد العراقية، متوعدا بالوصول إليهم.

وقال رسول في بيان: "تواصل الحكومة العراقية عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة".

وأضاف أنه "في هذا السعي الحثيث تحاول جماعات خارجة عن القانون الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل في الساعة 1550، اليوم الاثنين، من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني".

وأكد أن "الحادث أدى إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية".

وأكد، أن "هكذا أعمال إجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي، نؤكد أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأميركية في العراق وسوريا، تعرضت لـ 66 هجوما، منذ 17 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق إلى هجمات بشكل شبه يومي من "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، ردا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر: وكالات