تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين وقاعدة عسكرية ومبان جنوبي البلاد

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهداف جنود إسرائيليين ومبان في مستوطنة مسكاف عام و ‏قاعدة بيت هلل العسكرية جنوبي البلاد.

وجاء في بيانات صادرة عن الأعلام الحربي في "حزب الله":

- عند الساعة 04:45 من مساء اليوم الاثنين: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية 25-12-2023 تموضعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات ‌‏مؤكدة.، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 3:30 من ‏بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ومستعمرة ‏المطلة بالأسلحة المناسبة.، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏استهداف القرى والمنازل المدنية".

- عند الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة بين ‏قتيل وجريح، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 12:40 من ‏بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏استهداف القرى والمنازل المدنية".

- عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 10:35 من صباح اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

يتبع..