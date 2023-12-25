تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين وقاعدة عسكرية ومبان جنوبي البلاد
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهداف جنود إسرائيليين ومبان في مستوطنة مسكاف عام و قاعدة بيت هلل العسكرية جنوبي البلاد.
وجاء في بيانات صادرة عن الأعلام الحربي في "حزب الله":
- عند الساعة 04:45 من مساء اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية 25-12-2023 تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ومستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على استهداف القرى والمنازل المدنية".
- عند الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على استهداف القرى والمنازل المدنية".
- عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 10:35 من صباح اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
يتبع..