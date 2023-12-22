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الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدة مالية للبنان ويحدد الأولوية

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدة مالية للبنان ويحدد الأولوية
AP
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات إلى لبنان، بقيمة 205.5 ملايين يورو لتغطية العديد من المجالات ذات الأولوية لدعم استقرار البلاد وتعافيها.

وقال الاتحاد في بيان إنه "في هذه الأوقات الصعبة في المنطقة، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا دعمه لشعب لبنان، وقد قرر تخصيص 205.5 ملايين يورو لتغطية العديد من المجالات ذات الأولوية لدعم استقرار البلاد وتعافيها".

وأضاف: "أولوية أولى، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان في تعزيز إدارة الحدود، من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية. وسيساهم ذلك في أمن لبنان واستقراره بشكل عام، في مواجهة الاضطرابات والتهديدات الإقليمية".

المصدر: "ليبانون 24"

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