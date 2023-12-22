 
مباشر

ميقاتي: عودة لبنان إلى عافيته تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية

أخبار العالم العربي

ميقاتي: عودة لبنان إلى عافيته تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wndg

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن عودة لبنان إلى عافيته تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وأن الوضع في الجنوب يمكن أن يحل بتنفيذ القرارات الدولية.

وفي تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شدد ميقاتي على أنه "ليس صعبا جدا أن يعود لبنان إلى عافيته في أسرع مما نتوقع، ولكن الحل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مؤكدا أن "هدفنا منذ بداية الشغور في سدة الرئاسة، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، ليس الاستئثار أو السيطرة أو أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، بل أن نقوم بالعمل المطلوب لتسيير أمور الوطن والمواطنين، خاصة وأن الجميع يشهدون بأننا نحرص على التوازن الوطني وصيانته وعلى حقوق كل مكوّنات الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني".

ولفت إلى "أننا تحدثنا خلال اللقاء أيضا عن الوضع في الجنوب وشرحت لغبطته ما يحصل وأكدت أن الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان والعدو الإسرائيلي، والقرار 1701، وكل القرارات الدولية، ونحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي المحتلة."

وأضاف: "الجيش هو لجميع اللبنانيين ويعبّر بادائه عن وجوده في كل مكان ووقت لخدمة لبنان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية