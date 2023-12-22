ميقاتي: عودة لبنان إلى عافيته تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن عودة لبنان إلى عافيته تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وأن الوضع في الجنوب يمكن أن يحل بتنفيذ القرارات الدولية.

وفي تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شدد ميقاتي على أنه "ليس صعبا جدا أن يعود لبنان إلى عافيته في أسرع مما نتوقع، ولكن الحل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مؤكدا أن "هدفنا منذ بداية الشغور في سدة الرئاسة، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، ليس الاستئثار أو السيطرة أو أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، بل أن نقوم بالعمل المطلوب لتسيير أمور الوطن والمواطنين، خاصة وأن الجميع يشهدون بأننا نحرص على التوازن الوطني وصيانته وعلى حقوق كل مكوّنات الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني".

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي صباح اليوم في بكركي.

وقال رئيس الحكومة في تصريح بعد اللقاء: سعدت بلقاء صاحب الغبطة وتمنيت له ميلادا مجيدا وعاما سعيدا. تبادلنا الحديث بشأن العديد من المواضيع لا سيما الاوضاع التي يمر بها البلد… pic.twitter.com/9E0jpG7ATV — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 22, 2023

ولفت إلى "أننا تحدثنا خلال اللقاء أيضا عن الوضع في الجنوب وشرحت لغبطته ما يحصل وأكدت أن الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان والعدو الإسرائيلي، والقرار 1701، وكل القرارات الدولية، ونحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي المحتلة."

وأضاف: "الجيش هو لجميع اللبنانيين ويعبّر بادائه عن وجوده في كل مكان ووقت لخدمة لبنان".

المصدر: RT