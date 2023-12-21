مصر.. مقتل 6 عناصر إجرامية باشتباك مع قوة أمنية في أسيوط

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، رصد مجموعات إجرامية من تجار المخدرات والأسلحة والذخائر، وقتل 6 عناصر منها خلال اشتباكها مع قوات الأمن في أسيوط.

وقال موقع "اليوم السابع" الإخباري المصري: "في ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط وتضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا قتل وحيازة سلاح بدون ترخيص، ومخدرات، وسرقة، واستعراض قوة وفرض سيطرة".

وأضاف الموقع: "عقب استهداف العناصر الإجرامية بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير، وضبط 14 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش ومسدسين، و18 خزينة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و1,500 كيلو جرام من مخدر الشابو، وكمية من مخدر الهيروين، و1500 قرص مخدر".

بالإضافة إلى سلاح أبيض (خنجر) ومبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية"، و3 دراجات نارية، ومركبة تروسيكل "بدون لوحات".

وأشار موقع "اليوم السابع" إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: RT + وكالات