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الداخلية المصرية تنفي وجود عصابة تسرق بواسطة الأطفال

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تنفي وجود عصابة تسرق بواسطة الأطفال
AP
مصر
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية، يوم الجمعة، بيانا كشفت من خلاله حقيقة وجود عصابة تستخدم الصغار لاستدراج أشخاص وسرقتهم.

وأكدت في البيان أنه "لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابي يستخدم بعض الأطفال في استدراج المواطنين بزعم مساعدة الأطفال في العودة إلى منازلهم بقصد السرقة".

وأفادت وزارة الداخلية بأن تلك الإدعاءات سبق تداولها عام 2009 بإحدى الدول العربية وقد قامت تلك الدولة بنفي تلك الإدعاءات في حينه.

المصدر: RT

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