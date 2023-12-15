الداخلية المصرية تنفي وجود عصابة تسرق بواسطة الأطفال

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، يوم الجمعة، بيانا كشفت من خلاله حقيقة وجود عصابة تستخدم الصغار لاستدراج أشخاص وسرقتهم.

وأكدت في البيان أنه "لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابي يستخدم بعض الأطفال في استدراج المواطنين بزعم مساعدة الأطفال في العودة إلى منازلهم بقصد السرقة".

وأفادت وزارة الداخلية بأن تلك الإدعاءات سبق تداولها عام 2009 بإحدى الدول العربية وقد قامت تلك الدولة بنفي تلك الإدعاءات في حينه.

#وزارة_الداخلية لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابى يستخدم بعض الأطفال فى إستدراج المواطنين بزعم مساعدة الأطفال فى العودة إلى منازلهم بقصد السرقة. وأن تلك الإدعاءات سبق تداولها عام 2009 بإحدى الدول العربية وقد قامت تلك الدولة بنفى تلك… pic.twitter.com/TFy1XUnd9H — وزارة الداخلية (@moiegy) December 15, 2023

المصدر: RT