السلطات الإسرائيلية تعلن "إحباط عملية تهريب آلاف من قطع غيار أسلحة" إلى الضفة قادمة من تركيا

كشفت جمارك أسدود في إسرائيل عن إحباط محاولة تهريب الآلاف من قطع الغيار للأسلحة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

واعتقلت الشرطة حتى الآن ثلاثة من المشتبه في استيرادهم أسلحة، وفقا لبيان مشترك صادر عن متحدثين باسم الشرطة ومصلحة الضرائب.

وحسب البيان، فإن الحاوية المتجهة إلى نابلس والمرسلة من تركيا إلى ميناء أسدود تحتوي على آلة نسيج صناعية تزن عدة أطنان وطولها 10 أمتار، وتخبأ بداخلها آلاف من أجزاء الأسلحة الآلية والبنادق الهجومية.

بالإضافة إلى ذلك، "تم العثور على قوالب في غرفة المقاصة لتزوير العملات المعدنية من 10 شيكل"، حسب ما تم ذكره.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"