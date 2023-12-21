مقتل امرأة وإصابة زوجها بقصف إسرائيلي لجنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن امرأة سبعينية توفيت، فيما أصيب زوجها الثمانيني بجروح بليغة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهما في بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وذكرت مراسلة RT أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات ‎يارون وعيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية محيط موقع ‌العاصي⁩ مقابل بلدة ‌ميس الجبل في القطاع الأوسط، حيث أدى القصف الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء على بلدة مركبا إلى دمار كبير.

هذا ودوت صافرات الإنذار في مقر قيادة "اليونيفيل" الرئيسي في الناقورة جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم أغارت طائرات حربية ومسيرة لجيش الدفاع على بنى تحتية ارهابية لحزب الله ومنصة صاروخية تم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل مساء أمس. كما قصفت القوات بالمدفعية مناطق في لبنان".

وأفاد بأنه "مساء أمس تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل ليرد جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر النيران".

#عاجل جيش الدفاع يغير الليلة الماضية وصباح اليوم على بنية تحتية أرهابية ومنصة صاروخية استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل



⭕️خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم أغارت طائرات حربية ومسيرة لجيش الدفاع على بنى تحتية ارهابية لحزب الله ومنصة صاروخية تم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية… pic.twitter.com/T5qKUOBi2h — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 21, 2023

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن شخصا قتل داخل سيارته برصاص قناصة إسرائيليين على مشارف قرية كفركلا في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترات متزايدة منذ اندلاع حرب غزة، حيث يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القذائف والصواريخ منذ أسابيع ما أسفر عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.

وأدى التصعيد في جنوب لبنان إلى مقتل أكثر من 100 عنصر في "حزب الله" و3 صحافيين وعدد من المدنيين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 10 أشخاص على الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT