بلينكن: لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بلينكن للصحفيين: "عندما تنتهي العملية العسكرية الكبيرة (في غزة)، نحتاج إلى إحلال سلام قوي وطويل الأمد، ويجب أن نعمل على ذلك".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، وأعتقد من وجهة نظر العديد من الناس في العالم، يجب أن يؤدي هذا إلى وجود دولة فلسطينية، لن يكون لدينا سلام قوي، لن يكون هناك أمن موثوق به لإسرائيل حتى تتم تلبية المطالبات السياسية لفلسطين".

وسأل الصحفيون بلينكن عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية لأشهر، فرد قائلا: "بالطبع، الجميع يريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه تهديدا خطيرا وأنها بحاجة إلى تنفيذ هذه العملية حتى تتأكد من أن تكرار هجوم حركة حماس سيكون أمرا مستحيلا.

ووفقا لبلينكين الولايات المتحدة تواصل مناقشة جميع القضايا مع إسرائيل، بما في ذلك توقيت وتفاصيل العملية ضد حماس.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ65 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: تاس