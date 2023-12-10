"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات فيها
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه عدة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات فيها.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد 10-12-2023 موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".
وأضاف: "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد 10-12-2023 هجوما جويا بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنوده".
في غضون ذلك، أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن اليوم الأحد عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.
المصدر: RT