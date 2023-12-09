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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود إضافيين خلال المعارك في قطاع غزة

مسيرة احتجاجية حاشدة مؤيدة لفلسطين وسط لندن (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيرة احتجاجية حاشدة مؤيدة لفلسطين وسط لندن (فيديو)
Globallookpress
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نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع لندن، اليوم السبت، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشق المتظاهرون طريقهم عبر العاصمة الإنجليزية رافعين اللافتات والأعلام الفلسطينية عاليا قبل أن يتوقفوا أمام منصة في ساحة مجلس العموم.

تأتي المسيرة غداة امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن والعديد من الدول الأخرى.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

 

المصدر: تاس

 

 

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