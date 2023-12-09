مسيرة احتجاجية حاشدة مؤيدة لفلسطين وسط لندن (فيديو)

نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع لندن، اليوم السبت، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشق المتظاهرون طريقهم عبر العاصمة الإنجليزية رافعين اللافتات والأعلام الفلسطينية عاليا قبل أن يتوقفوا أمام منصة في ساحة مجلس العموم.

It's our 6th national March for Palestine and still we come out in huge numbers to demand a permanent ceasefire now! London stands with #Gazapic.twitter.com/Wfbs2vWkZY — Naqavi (@SNajmaNaqvi) December 9, 2023

تأتي المسيرة غداة امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن والعديد من الدول الأخرى.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: تاس