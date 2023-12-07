ابن سلمان يتواصل مع ولي عهد الكويت بشأن صحة أمير البلاد

تلقى ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء اليوم ليطمئن إلى صحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب ولي العهد الكويتي عن "بالغ شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على هذه المشاعر الأخوية الصادقة".

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد وزير الديوان الأميري الكويتي أن "الوضع الصحي لسمو أمير البلاد مستقر".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبدالله المبارك الصباح، "إن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. مستقر".

يشار إلى أنه في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أعلن الديوان الأميري نقل الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".

وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

وقد تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

المصدر: وسائل إعلام كويتية