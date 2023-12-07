تحديث مستمر لتطورات ساعات المساء.. 350 قتيلا بغارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 350 مدنيا فلسطينيا ووأكثر من ألف جريح في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع مجزرة كبيرة في حي الدرج عندما قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل يضم أكثر من 100 مواطن جلهم أطفال ونساء.

كما افادت مصادر طبية بمقتل أكثر من 120 فلسطيني في مجزرة كبيرة في حي الدرج وسط مدينة غزة جراء قصف منزل بداخله من عائلات نازحين.

كما شهدت منطقة مصبح شمالي رفح قصفا إسرائيليا عنيفا خلف عشرات القتلى والجرحى فيما قتل 9 مواطنين في قصف منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما قتل 15 شخصا جراء قصف منزل جنوب خانيونس.

كما قتل أكثر من 7 أشخاص جراء غارتين نفذتهما طائرات إسرائيلية على منزلين بخانيونس.

وقالت مصادر طبية أن طبيبا قتل أثناء عمله في مستشفى العودة برصاص قناص إسرائيلي.

وذكر شهود عيان أن أكثر من 7 آلاف شخص محاصرين في مدرسة ببيت لاهيا يواجهون ظروفا إنسانية صعبة، وأن بينهم شهداء جراء الاستهداف الإسرائيلي المستمر.

يتبع..