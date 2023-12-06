تفاصيل محاكمة 4 ضباط مصريين في إيطاليا غيابيا

تعتزم محكمة الجنايات في العاصمة الإيطالية روما محاكمة أربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا، بتهمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة في 2016.

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وسيحاكم الضباط الأربعة بتهم الخطف والتعذيب والقتل، بحسب ما أفادت وكالتا "أنسا" و"آجي" الإيطاليتان للأنباء.

وأمر قاض إيطالي، بأن تبدأ في فبراير المقبل أمام محكمة الجنايات في روما محاكمة أربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا، بتهمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في 2016.

وفي ديسمبر 2021، خلصت اللجنة البرلمانية الخاصة بمقتل ريجيني، بعد عامين من التحقيقات، إلى أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن مقتله.

وبحسب المحققين الإيطاليين، فإن عناصر الأمن المصريين "قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة، عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي" قبل أن يقتلوه، ورفضت السلطات المصرية بشدة هذه الرواية.

وفي أكتوبر 2021، علقت لأجل غير مسمى محاكمة ضباط الشرطة الأربعة فور بدئها في روما، وذلك بسبب غيابهم، لكن المحكمة الدستورية أبطلت قرار تعليق المحاكمة في سبتمبر، ما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة ستبدأ في 20 فبراير 2024.

ونقلت وكالة آجي للأنباء عن باولا ديفيندي والدة ريجيني قولها: "اليوم يوم جميل".

وفي يناير 2016، تعرض جوليو ريجيني (28 عاما) للاختطاف في القاهرة على أيدي مجهولين، قبل أن يعثر بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي العاصمة المصرية على جثته مشوهة.

وكان طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج يعد بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس للغاية في مصر.

المصدر: وكالات