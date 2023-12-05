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الديوان الأميري يكشف الوضع الصحي لأمير الكويت

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الديوان الأميري يكشف الوضع الصحي لأمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقر.

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أمير الكويت يدخل المستشفى بشكل طارئ

والأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري نقل الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".

وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

المصدر: كونا

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