استنفار مصري لمواجهة السيول في مدينة مرسى علم

أعلن مسؤولو مرفق إسعاف البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار والسيول التي شهدتها عدة مناطق في مرسى علم.

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وتوقفت حركة المرور من وإلى موقع منجم السكري بسبب تعرض الطريق للسيول، فيما انقطع التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم.

وأكد عدد من أهالي المدينة أن السيول وصلت لمنطقة البلوكات وموقف سيارات الأجرة، واتجهت إلى البحر عن طريق الشيخ سالم.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت صباح اليوم انخفاضا في درجات الحرارة وهدوءا في حركة الرياح، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر، امتدادا لمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا ومدن الجنوب.

وحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فإن هذه السحب يتخللها تكونات ركامية يصاحبها سقوط الأمطار على عدد من مناطق جنوب البحر الأحمر يصاحبها الرعد.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر حالة الطوارئ، وشددت على السائقين في الطرق السريعة بتوخي الحذر والحيطة وعدم السفر ليلا، إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواح المواطنين.

وكانت مصر قد نفذت عددا من مشاريع الحماية من أخطار السيول في البحر الأحمر، من خلال عدد من القنوات الصناعية والسدود والبحيرات الصناعية والبرابخ والسدود وحواجز التوجيه لمواجهة السيول والأمطار جنوب البحر الأحمر.



المصدر: المصري اليوم