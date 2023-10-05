مصر.. سيول شديدة تضرب مرسى مطروح إثر أمطار غزيرة (فيديوهات + صور)

شهد عدد من المناطق بمحافظة مرسى مطروح في مصر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مما تسبب في حالة من القلق لأهالي المنطقة.

وحسبما أفاد موقع "القاهرة 24"، فإن المناطق التي شهدت سيول هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، حيث وصلت السيول إلى البيوت من الداخل.

وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.

هذا وتعرضت محافظة مرسى مطروح لأمطار غزيرة وسيول بعدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادي الترويع ووادي شقوق أيضا.

من جهتها، بادرت الوحدات المحلية بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل.

سيول وادي الخروبة في مرسي مطروح مصر

pic.twitter.com/Y1VOLoZAJW — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) October 4, 2023

عاجل.. سيول شديدة تضرب مرسي مطروح وتغرق منطقة الكيلو 4 pic.twitter.com/p8CZK1OUgI — العاصمة (@Elasimah) October 4, 2023

المصدر: "القاهرة 24" + RT