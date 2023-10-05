مصر.. سيول شديدة تضرب مرسى مطروح إثر أمطار غزيرة (فيديوهات + صور)
شهد عدد من المناطق بمحافظة مرسى مطروح في مصر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مما تسبب في حالة من القلق لأهالي المنطقة.
وحسبما أفاد موقع "القاهرة 24"، فإن المناطق التي شهدت سيول هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، حيث وصلت السيول إلى البيوت من الداخل.
وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.
هذا وتعرضت محافظة مرسى مطروح لأمطار غزيرة وسيول بعدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادي الترويع ووادي شقوق أيضا.
من جهتها، بادرت الوحدات المحلية بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل.
سيول وادي الخروبة في مرسي مطروح مصر— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) October 4, 2023
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الآن ⛈— جغرافية الطقس والمناخ - مصر والعالم (@WGeographical) October 4, 2023
محافظة مرسي مطروح - مصر 🇪🇬
تساقط أمطار غزيرة تصاحبها سيول -
منطقه وادي الرمل
الخميس ٦ أكتوبر ٢٠٢٣م#مرسى_مطروح#مطروح_الان#سيول_مطروح#امطار_غزيره#مصر#مطروح#يارب_رحمتك#اليوم_العالمي_للمعلم٢٠٢٣#اليوم_العالمي_للمعلمpic.twitter.com/lQ4lGj3589
عاجل.. سيول شديدة تضرب مرسي مطروح وتغرق منطقة الكيلو 4 pic.twitter.com/p8CZK1OUgI— العاصمة (@Elasimah) October 4, 2023
المصدر: "القاهرة 24" + RT