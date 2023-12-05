مصر ترد بشأن الإجراءات المتخذة لعودة المصريين من غزة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية كل ما يتردد إعلاميا حول تدخل إسرائيل في إجراءات دخول المصريين في قطاع غزة إلى بلادهم عبر معبر رفح.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن السلطات المصرية فقط من تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة عبر معبر رفح.

جاء ذلك ردا علي استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر.

وقال إن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء ووثائق خاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.

وأضاف أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلاميا خلاف ذلك، داعيا إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.

وكان الدكتور سمير غطاس، المفكر الاستراتيجي، صرح بأن على المصريين في غزة الراغبين في العودة لمصر أن يرسلوا جوازات السفر الخاصة بهم إلى الجانب الإسرائيلي للكشف عليها أولا، قبل السماح لهم بالعودة، موضحا أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على المصريين ولكن يشمل كل الجنسيات.

المصدر: RT