برلماني مصري يهاجم الملياردير ساويرس بعد نقل استثمارات الأخير إلى الإمارات

هاجم البرلماني المصري مصطفى بكري رجل الأعمال والملياردير ناصف ساويرس بعد إعلانه نقل مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وقال بكري في تدوينة له على موقع "إكس": "في وقت حساس تواجه فيه مصر مخاطر على الحدود، وتعاني من أزمة اقتصادية نتاج تداعيات دولية، يخرج علينا الملياردير ناصف ساويرس ليعلن نقل استثماراته واستثمارات عائلته من مصر إلى أبوظبي".

وتابع بكري: "السؤال هل بلدك تقاعست عن مساعدتك أنت وأسرتك. هل أفلست مثلا وذهبت لتعيد بناء ثروتك مجددا، هل تم حرمانك من الاستثمار في مصر مثلا، أم هل مصر دمها (تقيل على قلبك). وفقا لمؤشر بلومبرغ فإن ثروتك وحدك بلغت 7.6 مليار دولار، من أين كل ذلك من مصر ودم مصر واقتصاد مصر، من حقك الاستثمار في أي مكان، ولكن بيانك هذا يعني أنك تقول للعالم مصر لم تعد بلدا جاذبا أو آمنا للاستثمار، مع أن شركاتكم تحصل على القدر الأكبر من المشروعات".

ونوه بأنه: "في المقابل عليك أن تعرف أن لدينا كبار المستثمرين من الإمارات والسعودية ودول الخليج يستثمرون في مصر بمبالغ ضخمة، يا سيد ناصف مصر كبيرة، وكبيرة قوي، والمخلصين ورجال الأعمال الشرفاء ليسوا قلة، وسنتغلب على كل أزماتنا بالعزيمة والوطنية والانتماء".

وقرر الملياردير المصري ناصف ساويرس نقل مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لينضم أغنى رجل في مصر إلى موجة من المستثمرين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة.

وقال ساويرس في بيان له: "يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص.. أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية للإمارات سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية".

ويعد ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

المصدر: RT