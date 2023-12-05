"سلاح العصر الحديث مصري الصنع".. RT ترصد درون الجيش المصري الجديد

كشف الجيش المصري لأول مرة عن أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار حديثة بتصنيع مصري 100%.

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وعرض الجيش المصري أسطوله الضخم من السلاح الجديد بمناطق عرض الطائرات بدون طيار بمعرض إيديكس 2023.

ومن بين الطائرات التي تم عرضها طائرة 30 يونيو، وهي طائرة استطلاع بدون طيار، يمكنها التصوير ليلا ونهارا، كما أنها مزدوة بمنظومة كهرومغناطسية ومنظومة sga، ويمكنها التحليق لمدة 14 ساعة.

كما تم عرض الطائرة 6 أكتوبر، وهي طائرة استطلاع بدون طيار، وتبلغ أقصى سرعة لها 260 كيلومتر/الساعة، ويمكنها أن تحلق لمدة 30 ساعة متواصلة بمدى عمل 240 كيلومتر، كما أنها نموذج مطور من الطائرة بدون طيار 30 يونيو.

وعرض الجيش المصري ايضا الطائرة الهدفية طابا 1 وطابا 2، وهي طائرة تسخدمها قوات الدفاع الجوي ولديها القدرة على اكتشاف وتتبع الاهداف الجوية ولها القدرة في تدمير القوات الجوية.

وعن قدرات طابا 1 فتبلغ سرعتها، 500 كيلومتر/الساعة، ويمكنها أن تحلق لمدة 50 دقيقة، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 6 كيلومتر.

فيما تبلغ سرعة طابا 2، 850 كيلومتر/الساعة، ويمكنها التحليق حتى 8 ساعات.

كما تم استعراض الطائرة أحمس، وهي طائرة استطلاع بدون طيار، يصل مداها 240 كيلومتر/ الساعة، وأقصى سرعة لها 260 كيلومتر/ الساعة، ويمكنها العمل حتى ارتفع 7000متر.

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

المصدر: RT