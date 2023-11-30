رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون الروسي الليبي (صور)

يجري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة زيارة رسمية إلى روسيا تهدف لبحث قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في مختلف المجالات.

وبدأ وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة تكالة زيارته الرسمية إلى موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول عند جدار الكرملين.

وأجرى تكالة الثلاثاء محادثات تفصيلية مع رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية فالنتينا ماتفيينكو، تاولت قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلوم والتعليم والتكنولوجيا، حسبما ذكر بيان للسفارة الروسية في ليبيا.

وأكد الطرفان على أهمية استئناف أنشطة اللجنة الحكومية الدولية الثنائية، وكذلك مجالس الأعمال التي توحد ممثلي الأعمال المهتمين بالعمل مع الدولة الشريكة، فضلا عن الحاجة إلى الدعم البرلماني لمجمع العلاقات الثنائية بأكمله بين روسيا وليبيا.

إقرأ المزيد

وتم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مجموعات/لجان للتعاون والصداقة الروسية الليبية، على التوالي، في مجلس الاتحاد والمجلس الأعلى للدولة.

وأعربت ماتفيينكو عن قناعتها بأن زيارة وفد مجلس الدولة الليبي "ستعطي زخما جديدا لمنظومة العلاقات الروسية الليبية برمتها، بما في ذلك العلاقات البرلمانية"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد تكالة اجتماعات مع كل من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس مجلس الدوما الروسية فياتشيسلاف فولودين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن تكالة أكد خلال المحادثات، على "أهمية تعزيز العلاقات الليبية الروسية والتواصل والتنسيق لتحقيق أهداف مشتركة بما يعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي"، كما شدد على "أهمية دور العمل البرلماني في رسم السياسات الهامة بين البلدين مما يساعد الحكومات التنفيذية على استثمارها وتطويرها".

كما دعا تكالة رئيسة مجلس الاتحاد الروسي لزيارة ليبيا في زيارة رسمية، حسب بيان السفارة الروسية.

وخلال إقامته في العاصمة الروسية زار وفد مجلس الدولة الليبي المسجد الكبير بموسكو حيث التقى رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية روشان عباسوف.

رئيس المجلس الأعلى للدولة #محمد_تكالة يقوم بزيارة إلى المسجد الكبير بالعاصمة الروسية #موسكو للاطلاع على نبذة عن دور المسلمين في المجتمع الروسي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس. pic.twitter.com/10dvGSin66 — عين ليبيا (@EanLibya) November 29, 2023

المصدر: RT