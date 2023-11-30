القوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم وطوباس وتقتل شابا في بيتونيا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الخميس، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجرا، مدينة ومخيم طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، وكذلك مدينة طوباس شمال شرقي الضفة، وقتلت شابا في بيتونيا.

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وقالت وكالة "وفا" إن الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، توفي متأثرا بإصابته بالرصاص الإسرائيلي في الصدر، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي بالأطراف، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القوات اقتحمت المدينة بآليات عسكرية وانتشرت في عدة أحياء، وسط إطلاق نار.

أما في طولكرم، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافة ضخمة، مجددا فجر اليوم الخميس، المدينة من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحياءها خاصة الحي الجنوبي والحي الشرقي وصولا الى مداخل المخيم.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم وتمركزت في حارات البلاونة وحمام وشارع المدارس، ونشرت قناصتها على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة عسكرية بتجريف وتخريب شوارع المخيم الرئيسية، وتحطيم مركبات وممتلكات المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن مواجهات عنيفة تدور الآن بين الشبان والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة من دون أن يبلغ عن إصابات، حتى اللحظة.

كما تمركزت دوريات إسرائيلية في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، واعترضت عمل سيارات الإسعاف عبر إيقافها وتفتيشها وإخضاع سائقيها للاستجواب.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد الفتاح القدومي من منزله، فيما تجوب طائرة استطلاع سماء المدينة بارتفاع منخفض.

المصدر: وفا