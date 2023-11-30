بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة بجرافة عسكرية إسرائيلية في طولكرم

أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضحت المشاهد أن الجرافة العسكرية تضررت بشكل كبير إثر التفجير، ما أدى إلى توقفها عن الحركة واشتعال النيران فيها.

وتبنت "كتيبة طولكرم" عملية التفجيرة، مشيرة في بيان إلى أن "مجاهدينا استهدفوا جرافة D9 بعبوة شديدة الإنفجار وأخرجوها عن الخدمة.

وأضافت الكتيبة أن مقاتليها استهدفوا أيضا "قوة مشاة صهيونية بعبوة وأوقعوا إصابات مؤكدة وخطيرة بين الجنود".

المصدر: RT