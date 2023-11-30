 
مباشر

بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة بجرافة عسكرية إسرائيلية في طولكرم

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة بجرافة عسكرية إسرائيلية في طولكرم
Globallookpress
جرافة إسرائيلية -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/widt

أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضحت المشاهد أن الجرافة العسكرية تضررت بشكل كبير إثر التفجير، ما أدى إلى توقفها عن الحركة واشتعال النيران فيها.

وتبنت "كتيبة طولكرم" عملية التفجيرة، مشيرة في بيان إلى أن "مجاهدينا استهدفوا جرافة D9 بعبوة شديدة الإنفجار وأخرجوها عن الخدمة.

وأضافت الكتيبة أن مقاتليها استهدفوا أيضا "قوة مشاة صهيونية بعبوة وأوقعوا إصابات مؤكدة وخطيرة بين الجنود".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا