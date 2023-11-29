البيت الأبيض: بايدن ورئيس الإمارات يناقشان حرب غزة ويرحبان باتفاق الأسرى والهدنة

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا يوم الأربعاء مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وناقشا الحرب في الشرق الأوسط وقمة المناخ المقبلة.

وفي بيام له، قال البيت الأبيض إن الزعيمين رحبا باتفاق الأسرى الأخير والهدنة الإنسانية في حرب غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن طلب من نائبته كاملا هاريس حضور قمة "كوب 28" للمناخ في دبي.

وتنطلق اليوم الخميس في الإمارات فعاليات مؤتمر "كوب28" الذي يسعى لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، حيث يعد أهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ.

وتنتهي يوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق بأن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الخميس عند الساعة السابعة صباحا.

وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، في عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الاقصى، ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليا بينهم عسكريون.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً، وإصابة نحو 3000 آخرين.

المصدر: "رويترز" + RT