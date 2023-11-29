 
مباشر

بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.. بن زايد يعفو عن 1018 سجينا

أخبار العالم العربي

بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.. بن زايد يعفو عن 1018 سجينا
AP
محمد بن زايد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wi69

وجّه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 1018 سجينا ممن تنطبق عليهم شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

إقرأ المزيد
بمناسبة حلول شهر رمضان.. بن زايد يأمر بالإفراج عن 1025 سجينا
بمناسبة حلول شهر رمضان.. بن زايد يأمر بالإفراج عن 1025 سجينا

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، إن أمر الإفراج يأتي "في إطار حرص بن زايد على إعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة إلى بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم وذويهم".

وأضافت الوكالة أن الجهات المعنية باشرت في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودة المشمولين بأمر العفو إلى أهلهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا