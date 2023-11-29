بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.. بن زايد يعفو عن 1018 سجينا

وجّه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 1018 سجينا ممن تنطبق عليهم شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، إن أمر الإفراج يأتي "في إطار حرص بن زايد على إعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة إلى بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم وذويهم".

وأضافت الوكالة أن الجهات المعنية باشرت في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودة المشمولين بأمر العفو إلى أهلهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: وام