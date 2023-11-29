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الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان
Globallookpress Evan Schneider/UN Photo
صورة من الأرشيف
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء قرارا يدعو إسرائيل للانسحاب من منطقة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

وصوتت إلى جانب القرار 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت.

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وجاء في القرار أن أعضاء الأمم المتحدة "قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتسم بطابع إلزامي.

يذكر أن إسرائيل أعلنت ضم منطقة الجولان في عام 1981، الأمر الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي.

المصدر: نوفوستي

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