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الجزائر..الرئيس تبون يصدر عدة قرارات بشأن تعديلات حكومية

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الجزائر..الرئيس تبون يصدر عدة قرارات بشأن تعديلات حكومية
Gettyimages.ru
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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء عن قرارات للرئيس عبد المجيد تبون بشأن تعديلات في الحكومة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني".

وأضاف البيان: "بعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي، عين الرئيس السيد يوسف شُرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، كما عيّن محمد لحبيب زهانة وزيرا للنقل".

وفي 11 نوفمبر، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نذير العرباوي، وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أُنهيت مهامه.

كذلك عين الرئيس الجزائري المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.

المصدر: RT

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