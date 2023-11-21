الجزائر.. السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق بتهمة الخيانة والتخابر

دان القضاء الجزائري يوم الاثنين نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بالسجن 15 عاما و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، في قضايا فساد.

وجرت متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر شروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة لاقتناء 15 طائرة.

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وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة الجزائرية التمس توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيس وهو نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة طيران، مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 15 ألف دولار.

بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، وجه النائب تهم "التخابر والخيانة ومحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد وتمويل الحملة الانتخابية بغرض ظفر والد المتهم الرئيس بكرسي الرئاسة"، إلى المتهمين الثلاثة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت في شهر سبتمبر 2022، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

وكشفت الشركة العمومية أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام تتمثل في 5 طائرات من فئة "200 إيه" وثلاث طائرات من فئة "200 بي" و5 طائرات من فئة 300 وطائرتين من فئة 400.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية