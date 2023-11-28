مصر.. تصفية فروع سلسلة محلات شهيرة ومنافسة سعودية للاستحواذ عليها

قامت سلسلة سوبر ماركت "ألفا" الشهيرة في مصر بتصفية فروعها تمهيدا لإغلاقها، على خلفية أزمة ديون طاحنة تمر بها.

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وتواجه سلسلة المحلات مديونيات بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 100 مليون جنيه، ممثلة فى تسهيلات ائتمانية، والتزامات لعدد من الموردين، لافتة إلى أن الشركة تمتلك نحو 9 أفرع غالبيتها بنظام الإيجار.

وتتوزع أفرع الشركة فى مناطق المعادى، ومصر الجديدة، والتجمع الخامس، والزمالك، والمهندسين، والدقى، والشيخ زايد، والمنصورة، بحسب بيانات الصفحة الرسمية لألفا ماركت على الفيس بوك.

وحملت تصفية سلسة فروع شركة ألفا ماركت خلفها العديد من الكواليس، التي تخفي ما تعرض له عمال أشهر المحال التجارية المحلية لسنوات، من حرمان الحصول على أبسط حقوقهم، منذ عام 2019، تحديدًا منذ بيع الشركة لـ ممدوح الأمين رجل الأعمال الشهير ومالك صيدليات مصر.

وأشار مدير فرع الدقي إلى مستحقات العاملين التي لم تصرف منذ عام 2006، التي قام رجل الأعمال ممدوح الأمين بشرائها في عقد البيع، مضيفَا أنه حتى أشهر 7 و8 و9 من العام الجاري كانت فروع المهندسين والمعادي تعمل، وبالرغم من ذلك، لم يتم صرف مرتبات ما يقرب من 130 عامل فضلًا عن العقود المؤقتة منذ شهر 7 حتى الآن.

وأضاف مدير الفرع، أنه تم تسريح جزء من العمالة في عام 2020، فضلًا عن عدم زيادة الرواتب منذ عام 2019.

وذكر محمد كمال مدير فرع الدقي لسلسلة فروع ألفا ماركت، أن العاملين لجأوا إلى تحرير محاضر للحصول على حقوقهم، ولكنهم ينتظروا حتى الآن حكم القضاء.

وخلال عامين، تم افتتاح 3 فروع بأرقام مبالغ فيها، ليصل الحال خلال الوقت الراهن إلى بيعهم بخسارة، حسب ما أكده مدير فرع الدقي.

وزعم كمال، أن ممدوح الأمين مالك ألفا ماركت سحب ما يقرب من 150 مليون جنيه من ألفا ماركت لضخهم داخل صيدليات مصر، كما أنه قام بإنشاء مصنع مخبوزات بتكلفة 22 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك المصنع لم يعمل.

وأكد مدير فرع الدقي أن فرع المعادي تم بيعه لشركة بنده السعودية، كما أنه تم بيع فرع التجمع منذ شهرين، مشيرًا إلى أن مالك الشركة صادر كل ما يوجد داخل فروع الدقي والمهندسين والمنصورة وزايد والحجاز للمديونية.

كما ذكر مدير فرع الدقي أن شركة ألفا ماركت تمتلك أرضا ومخازن في زهراء المعادي لم يتم بيعها بعد.

وتتنافس 3 سلاسل تجارية كبرى عاملة فى مجال السوبر ماركت محليا منها "بنده السعودية" على شراء باقى فروع "ألفا ماركت" والبالغ عددها 6.

وتأسست ألفا ماركت فى عام 1984، وتعد واحدة من أشهر السلاسل التجارية فى مصر، ولديها العديد من الأقسام التى توفر احتياجات متعددة، مثل أقسام السوبر ماركت، والأدوات المكتبية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وأدوات ومستلزمات التنظيف، وألعاب الأطفال، فضلا عن أقسام الأجهزة المنزلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية