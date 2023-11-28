مرشح للرئاسة المصرية: قيمة الجنيه التي انخفض وليس الدولار الذي ارتفع

قال المرشح الرئاسي في مصر حازم عمر إن هناك مشكلات في مصر أكبر من مشكلة العملات الصعبة وليس فقط الدولار، معتبرا أن "هناك مشكلات أكبر من ذلك".

وخلال مقابلة ببرنامج "الحكاية"، اعتبر حازم عمر أن "الاقتصاد المصري بحاجة لإصلاح شامل وهو ما يتطلب وقتا"، مضيفا الأزمة ليست أن الدولار ارتفع لكن الجنيه المصري هو الذي انخفض.

وشدد عمر على ضرورة معالجة الأمور بشكل صحيح وضرورة بناء اقتصاد يكون قادرا على تحمل الصدمات ولا يتأثر بالتغيرات الجيو سياسية.

وأوضح أن " الديون وتحديدا الخارجية، تمثل جزءا كبيرا من أزمة العملة وندرتها، وأن هناك تشوها في سعر الصرف، وأن سعر الصرف الموجود في السوق السوداء ليس عادلا".



ورأى حازم عمر أن "الدولة ممثلة في البنك المركزي، لا توجد لديها أدوات بما يمكنها من مواجهة تكتلات ندرة العملة والطلب المتزايد على عليها وعدم توفرها في القطاعات الرسمية".

المصدر: "الشروق" المصرية