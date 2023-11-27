مصر.. استقرار الدولار في السوق الموازية

شهد سعر الدولار في السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر استقرارا خلال تعاملات بداية الأسبوع الجاري، وفق مراقبين لسوق العملات.

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وقال مصدران لموقع "مصراوي" إن سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح بين 50.5 جنيه إلى نحو 52 جنيها، بما يدور حول نفس مستوياته يوم الخميس في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وزادت فجوة سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 21 جنيها حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي بالقرب من 31 جنيها حتى نهاية تعاملات اليوم.

وقال أحد المصدرين، لمصراوي، إن عدم قدرة البنوك على تدبير الدولار للعملاء بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب يعد ضمن أحد العوامل في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، بجانب ضعف المعروض في الصرافات أيضا.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب في أوروبا.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، بعد 3 موجات من خفض الجنيه، ليرتفع سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه حاليا، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.

المصدر: مصراوي