إسرائيل توجه رسالة للسيسي

وجهت السفارة الإسرائيلية في مصر رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

سفيرة إسرائيل في مصر اميرة اورون: نشكر #مصر والرئيس #عبد_الفتاح_السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على الجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية #إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وعودتهم إلى #إسرائيل. pic.twitter.com/IIiaRp5udL — اسرائيل في مصر (@IsraelinEgypt) November 26, 2023

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وقال بيان صادر عن السفارة الإسرائيلية في مصر عبر موقع "إكس": "سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون: نشكر مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على الجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وعودتهم إلى إسرائيل".

وكان الرئيس السيسي قد كتب في حسابه على منصة "إكس": "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".

وأعاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، نشر تغريدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكتب الشيخ تميم بن حمد معلقا: "شكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودكم، ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة".

المصدر: RT