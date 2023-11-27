ابنة غيفارا تصل إلى لبنان للتضامن مع قناة "الميادين"

وصلت أليدا غيفارا الابنة الكبرى للثوري الشهير إرنستو تشي غيفارا اليوم الاثنين إلى بيروت، للتضامن مع قناة "الميادين" التي قررت إسرائيل حجبها.

وأفادت مراسلتنا بأن أليدا تشي غيفارا وصلت إلى بيروت للتضامن مع قناة "الميادين" في وجه القرار الإسرائيلي بحجبها من فلسطين، كما أنها ستحضر المجلس التأبيني الذي يقام غدا تكريما للإعلاميين الذين قتلوا في الجنوب فرح عمر وربيع معماري والمواطن حسين عقيل وستلقي كلمة في المناسبة.

وفي 13 نوفمبر، قررت الحكومة الإسرائيلية، إغلاق بث قناة "الميادين" اللبنانية و"حظر عملياتها في البلاد" بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".

وهذا هو القرار الإسرائيلي الأول بمنع بث قناة عربية من إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وفي 21 نوفمبر، نعت قناة "الميادين" مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين في قرية طيرحرفا جنوبي البلاد، والذي أيضا إلى مقتل حسين عقيل.

المصدر: RT