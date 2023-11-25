أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت Vadim Kulit، أن مقاتلات التحالف الدولي تنتهك المجال الجوي لسوريا مرتين خلال 24 ساعة.

وقال كوليت: "تم تسجيل انتهاكين من قبل مقاتلتي "رافال" تابعتين للتحالف خلال النهار".

وبحسب كوليت، سجل التحالف خلال النهار حالتي انتهاك гبروتوكولات عدم الاشتباك مؤرختين في 9 ديسمبر 2019.

وأكد كوليت أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق ظروف خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي لسوريا.

وفي وقت سابق، أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهك قواعد أمن الطيران في سوريا 6 مرات.

المصدر: تاس