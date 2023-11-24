جنبلاط يبحث مع بوغدانوف التطورات السياسية والأمنية

بحث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي: "جنبلاط تداول في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والأمنية فى ظل الخطورة القصوى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفّة الغربية وجنوب لبنان، والتداعيات الكبيرة التي يتركها على مستوى المنطقة وما يحصل جراء ذلك بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "قد تبادل جنبلاط وبوغدانوف الآراء حول السبل الممكنة لتفادي اتساع رقعة الحرب، وناقشا الأفكار التي يمكن أن تصب في هذا الاتجاه".

المصدر: RT