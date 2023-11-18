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مسيرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في برلين (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في برلين (فيديو)
Globallookpress
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شارك حوالي 4 آلاف شخص في العاصمة الألمانية في مسيرة احتجاجية ضد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "فوكس".

وفقا للصحيفة، بدأت المسيرة في فترة ما بعد الظهر في العاصمة الألمانية وانتهت دون وقوع حوادث.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وأعربوا عن دعمهم لسكان قطاع غزة.

يذكر أنه قبل هذا الاحتجاج، انطلقت مظاهرة ممائلة في منطقة كروزبرج، التي جمعت نفس العدد تقريبا من المتظاهرين.

في اليوم الـ43 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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