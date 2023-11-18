"المقاومة الإسلامية" بالعراق تعلن استهداف "التنف" الأمريكية في سوريا بطائرة مسيّرة

أعلنت ما يعرف بت"المقاومة الإسلامية" في العراق عن استهداف قاعدة قوات الجيش الأمريكي "التنف" على الأراضي السورية، عبر طائرة مسيّرة، وأكدت أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقالت في صادر عنها اليوم السبت 8 نوفمبر: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي "التنف" بسوريا، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

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هذا وتتعرض قواعد عسكرية على الأراضي العراقية والسورية، تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الجاري.

وفي 27 أكتوبر أيضا، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف السورية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها.

إلى ذلك، أعلنت "المقاومة الإسلامية" يوم 6 نوفمبر الجاري، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ6 هجمات.

وقالت في بيان إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بـ3 هجمات، و"قاعدة قرب مطار أربيل" شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا بضربة لكل منهما.

وأفادت بأن الضربات انطلقت منذ فجر الاثنين وخلال أوقات مختلفة وتم استخدام الأسلحة المناسبة، مؤكدة أنه تمت إصابة الأهداف بشكل مباشر.

المصدر: RT