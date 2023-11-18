"كتائب القسام" تنشر فيديو لاستهداف تحشدات إسرائيلية في قطاع غزة بقذائف "هاون"

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" يوم السبت مقطع فيديو وثق استهداف تحشدات إسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في تعليق على الفيديو إن "مفارز الهاون القسامية دكت تحشدات إسرائيلية في محاور التوغل ضمن معركة طوفان الأقصى".

كما نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوضح إطلاق عدد من الرشقات الصاروخيّة تجاه إسرائيل، حيث قالت "إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين".

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وأفادت مصادر عبرية بأن صفارات الإنذار دوت في اللد والرملة والضواحي الجنوبية لتل أبيب.

وأشارت المصادر إلى أن بلاغات أولية وردت تفيد بسقوط صاروخ في بات يام بتل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعاملت مع عدد من مواقع سقوط الصواريخ في تل أبيب، مضيفة أنه نتيجة للسقوط أصيب 3 إسرائيليين بجروح أحدها خطيرة.

وأكدت أن ضباط الشرطة يقومون بعزل مناطق سقوط الصواريخ في تل أبيب وبعمليات مسح بحثا عن حطام الصواريخ.

المصدر: RT