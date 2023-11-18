"كتائب القسام" تنشر لقطات لإطلاقها رشقات صاروخية تجاه تل أبيب (فيديو)

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكرية لحركة حماس مقطع فيه توثق إطلاقها رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل.

وأفادت مراسلتنا، اليوم الاثنين، بانطلاق صافرات الإنذار في منطقة مركز وضواحي تل أبيب الجنوبية.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إنها تقصف حاليا تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ووردت بلاغات أولية عن سقوط صاروخ في بات يام في تل أبيب، وسط معلومات عن سقوط جرحى. وأن ما لا يقل عن 3 اعتراضات جرت في سماء تل أبيب. كما وردت أنباء عن سقوط صاروخ في يافا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها تعاملت مع عدد من مواقع سقوط الصواريخ في تل أبيب، مضيفة أنه نتيجة للسقوط، أصيب 3 إسرائيليين بجروح أحدها خطيرة.

وأكدت أن ضباط الشرطة يقومون بعزل مناطق سقوط الصواريخ في تل أبيب، وبعمليات مسح بحثا عن حطام الصواريخ.

المصدر: RT