السعودية تؤكد ضرورة وقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أهمية وقف التصعيد وتأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة.

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جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى حوار المنامة 2023 اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة لأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد بن فرحان "رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة."

وشدد الوزير السعودي، على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام "كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة".

وفي وقت سابق أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء في غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية