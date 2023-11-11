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الرياض تندد بــ "ازدواجية المعايير" في تعامل المجتمع الدولي مع الحرب في غزة

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الرياض تندد بــ
Legion-Media
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نددت السعودية السبت بما اعتبرته "ازدواجية المعايير" في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في غزة.

 قال وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي أعقب القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض "إننا نشاهد ونراقب إزدواجية المعايير، وإننا نقيم بناءً على ذلك مصداقية منظومات العمل الدولي، فإن لم يكن هناك التزام يلزم الجميع بهذه الأسس فمن الصعب أن نتحدث بهذه الأسس كأسس جامعة".

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المصدر: AFP

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