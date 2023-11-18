وزير روسي عن ترميم آثار تدمر: خبراؤنا قادرون على حل أصعب المشاكل العلمية بنجاح

علق فاليري فالكوف وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، على قول الرئيس فلاديمير بوتين إن المتخصصين الروس والسوريين سيبدأون قريبا في ترميم قوس النصر في مدينة تدمر.

ولاحظ الوزير أن "علماء الآثار الروس، قادرون على حل أصعب المشاكل العلمية بنجاح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في المنتدى الثقافي الدولي التاسع في بطرسبورغ، أن المتخصصين الروس والسوريين سيبدأون قريبا في ترميم قوس النصر في مدينة تدمر.

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وقال الرئيس بوتين: "في عام 2016، بعد تحرير مدينة تدمر السورية، اتخذ المتخصصون الروس من معهد تاريخ الثقافة المادية، مجموعة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ النصب التذكاري - قاموا بفحص الآثار، وسجلوا كل جزء منها، ووضعوا مشروعا فريدا لترميم هذا الموقع الذي تعتبره اليونيسكو من مواقع التراث العالمي، وقريبا سيبدأ الخبراء الروس بالتنفيذ مع زملائهم السوريين".

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وخلال تعليقه على كلمات رئيس الدولة، تابع فالكوف القول: "إن التقييم العالي لعمل معهد تاريخ الثقافة المادية من جانب رئيس روسيا، يؤكد أن علماء الآثار لدينا قادرون على حل أصعب المشكلات العلمية بنجاح. ومع الجمع بمهارة بين استخدام الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة، تمكن خبراء المعهد المذكور أعلاه، من القيام بالمستحيل تقريبا - حيث قاموا بإعادة إنشاء نموذج رقمي لنصب تذكاري قديم دمره الإرهابيون بالكامل".

وقال الوزير: "نحن نخطط لمواصلة دعم علم الآثار الأكاديمي لدينا، ونحن فخورون بنجاحاته وإنجازاته".

المصدر: RT