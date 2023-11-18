"إنها إبادة جماعية يا مايك".. بومبيو يثير تفاعلا بتدوينة عن "حماس" ووقف إطلاق النار

أثار مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره تدوينة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحركة "حماس".

وقال بومبيو في تدوينة مقتضبة على موقع "إكس" أمس الجمعة: "لا وقف لإطلاق النار. دمروا حماس".

No ceasefire. Destroy Hamas. — Mike Pompeo (@mikepompeo) November 17, 2023

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واستكر الكثير من القراء بشدة كلام بومبيو قائلين في تعليقاتهم "إنها إبادة جماعية يا مايك"، "الحمد لله أنك لم تعد وزيرا للخارجية"، ووصفوا بومبيو بأنه "مجرم حرب"، و"قاتل"، فيما اعتبر آخرون كلامه بمثابة "إثارة حرب" وأنه "يعني (تفجير) حرب إقليمية".

وشكك أحد المستخدمين في قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على "تدمير حماس"، قائلا "وكأنه أمر يسير عليهم".

وأشار آخر بسخرية إلى أنه "مع مقتل 11 ألف مدني، 70% منهم نساء وأطفال، أي أكثر من 5000 طفل على وجه التحديد.. يبدو أن عملية دحر حماس تسير وفقا للخطة المعتمدة".

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وجاء في أحد التعليقات: "تهليل الولايات المتحدة للموت والدمار – يا لها من مفاجأة! .. إن معارضة وقف إطلاق النار في الوقت الذي قتل فيه أكثر من 12 ألف فلسطيني بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، التي تمولها أموال الضرائب الأمريكية، أمر مثير للاشمئزاز وفاضح. الربح قبل الحياة. هذه هي الولايات المتحدة باختصار".

في المقابل، أعرب مستخدون آخرون عن "الدعم الكامل" لإسرائيل، واعتبروا أن "وقف إطلاق النار يعني الاستسلام لحماس"، وأن "إسرائيل لن تستسلم".

المصدر: RT