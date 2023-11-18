مجموعة جديدة من المواطنين الروس تتوجه من قطاع غزة إلى القاهرة
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن مجموعة جديدة من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، توجهت إلى القاهرة.
وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان له، فجر السبت، إن "مجموعة إضافية من مواطني روسيا وأفراد عائلاتهم، متكونة من 46 شخصا غادرت معبر رفح".
وأضاف أنه "إجمالا، يتوجه إلى مقر عمليات وزارة الطوارئ الروسية في القاهرة 216 شخصا ضمن قافلتين".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 170 شخصا من المواطنين الروس الذين عبروا معبر رفح يوم الجمعة، توجهوا إلى القاهرة.
المصدر: تاس